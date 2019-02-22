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التنظيم والإدارة يوافق على إعلانات وظائف قيادية بوزارة الإسكان

الجمعة، 22 فبراير 2019 10:27 ص
التنظيم والإدارة يوافق على إعلانات وظائف قيادية بوزارة الإسكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
أ ش أ
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وافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، على الطلبات المقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان عن شغل وظائف قيادية وذلك على موازنة العام المالى الجارى 2018 / 2019. 
 
وذكر بيان للجهاز اليوم، أنه تم الموافقة على الإعلان عن شغل وظيفتى مدير مديرية الإسكان بمحافظتى القاهرة والأقصر ، ووظيفة وكيل مديرية فى محافظة مطروح، كما وافق أيضا للوزارة على الإعلان عن شغل 5 وظائف بمستوى مدير عام فى محافظات الدقهلية ، بنى سويف ، الوادى الجديد والمنيا ، وكذا الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لبحوث الإسكان ، وذلك بموازنة الوزارة (فصل "1" إسكان) .
 
يذكر أن موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تأتى فى إطار القيام بدوره وفقا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، لشغل الوظائف التى خلت لبلوغ شاغلوها السن القانونية ، وفى إطار تصعيد الكفاءات من الصف الثانى، وتلبية احتياجات العمل، ويمكن لراغب الترشح للوظيفة التقدم للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجهة المعلنة عن الوظيفة ، وعقب اجتيازه الاختبارات المقررة واختياره من قبل اللجنة، يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تدريبه على مقتضيات وظيفته الجديدة .
 

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