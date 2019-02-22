video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 08:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى إلى 11.5 مليون شهادة

الجمعة، 22 فبراير 2019 07:00 ص
البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى إلى 11.5 مليون شهادة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.   
 
ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى إلى 11.5 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات عند 168.264 مليون شهادة،.
 
 
واستقر رصيد شهادات إيداع شركات المجموعة المالية هيرميس عند 177.162 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 11.364 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين إلى 3.569 مليون شهادة، جى بى أوتو إلى 293.172 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 678.796 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 74.534 مليون شهادة.
 
 
كما استقر رصيد شهادات إيداع عامر جروب عند 301.096 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.029 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.694 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، حديد عز 129.479 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى وارتفاع هيرميس

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

شهادات ايداع

البنك التجارى

المصرية للاتصالات




لا تفوتك
وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة