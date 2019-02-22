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الإعلام الأمني العراقي يعلن مقتل عنصر بتنظيم "داعش" داخل كركوك

الجمعة، 22 فبراير 2019 05:43 م
الإعلام الأمني العراقي يعلن مقتل عنصر بتنظيم "داعش" داخل كركوك تنظيم داعش
بغداد )أ ش أ(
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 أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الجمعة مقتل عنصر بتنظيم "داعش" الإرهابي بعد محاصرته قرب منزله داخل محافظة كركوك.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن الإعلام الأمني في بيان قوله إن "قوة من الفريق التكتيكي التابع لخلية الصقور الاستخبارية وبالتنسيق مع استخبارات الحشد الشعبي قتلت الإرهابي المدعو ميزر الجوالي بعملية متقنة داخل كركوك بعد تطويق منزله وحدثت المواجهة اثناء العملية، ما دعت قواتنا الى حسم الموقف بقتله".

وأضاف البيان أن "العملية جاءت بعد يوم من تنفيذ هذا الارهابى لجريمته بحق الشهيد صالح عبد الله احد منتسبي لواء 56 الحشد الشعبي" مبينة أن "المدعو ميزر هادي قد عمل في صفوف انصار الإسلام الإرهابي وانضم الى صفوف عصابات داعش الارهابية عام 2014 .

 

 


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