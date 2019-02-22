الأوقاف: 20 دولة أفريقية تشارك فى المسابقة الدولية ضمن 31 دولة

أكد الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والمتحدث الرسمى، أن 20 دولة أفريقية تشارك بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم السادسة والعشرين، والتى تجرى الشهر المقبل ويكرم الرئيس الفائزين بليلة القدر.

وأضاف طايع، لـ"اليوم السابع"، أن 31 دولة مشاركة فى المسابقة لهذا العام، والتى تستضيفها الوزارة بمقر الأكاديمية العالمية لتدريب الدعاة والواعظات باللغات الأجنبية بالسادس من أكتوبر.

وقال طايع: إن أبرز الدول المشاركة هى: السودان، والكاميرون، وتشاد، ومالى، وغانا، وموروتانيا، وتنزنيا، وكينيا، والكونجو، وتونس، وبيروناى، وعدد آخر ضمن الـ20 دولة المشاركة.

وتجرى المسابقة فى عدد من الأفرع والأقسام، كالتالى:

الفرع الأول :

حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسى العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عامًا).

الفرع الثانى:

حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا).

الفرع الثالث :

حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده للناشئة (للجنسين تحت 12 سنة).

وذلك فى الفترة من 23 مارس 2019م حتى 29 مارس 2019م .

وقد حددت الوزارة الجوائز على النحو التالى:

الفرع الأول :

الفائز الأول 180 ألف جنيه .

الفائز الثانى 120 ألف جنيه .

الفائز الثالث 90 ألف جنيه .

الفرع الثانى:

الفائز الأول 150 ألف جنيه .

الفائز الثانى 120 ألف جنيه .

الفائز الثالث 90 ألف جنيه .

الفرع الثالث :

الفائز الأول 120 ألف جنيه .

الفائز الثانى 80 ألف جنيه .

الفائز الثالث 70 ألف جنيه .

ويبلغ إجمالى الجوائز قيمتها مليون وعشرون ألف جنيه، علمًا بأن المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية تكون عبر الدعوات الرسمية التى ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية.