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الأوقاف: برنامج تأهيلى لتدريب 196 إماما بمسجد النور بالعباسية

الجمعة، 22 فبراير 2019 05:27 م
الأوقاف: برنامج تأهيلى لتدريب 196 إماما بمسجد النور بالعباسية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة البرنامج التأهيلي السادس للعام الحالي لتأهيل السادة الأئمة الجدد بالإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية , في الفترة من الأحد الموافق ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م حتى الخميس الموافق 14 / 3 / 2019م.

ويضم البرنامج عدد (١٩٦) إمامًا من الأئمة الجدد من مختلف محافظات الجمهورية , يقوم بتدريبهم وتأهيلهم على الفكر الوسطي وسماحة الإسلام وحماية الأوطان نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين.

قالت وزارة الاوقاف، ان البرنامج ياتى في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
 

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