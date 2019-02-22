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الأرصاد: طقس الغد معتدل على الوجه البحرى والصغرى فى القاهرة 11 درجة

الجمعة، 22 فبراير 2019 02:05 م
الأرصاد: طقس الغد معتدل على الوجه البحرى والصغرى فى القاهرة 11 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا، والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وعن حالة البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 9 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.


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