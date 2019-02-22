اعترافات قاتل زوجته بالقليوبية: كانت مبتسمعش كلامى.. وطعنتها بسكين المطبخ

القليوبية - نيفين طه

"الشيطان شاطر، مكنش قصدى أقتلها، دا أنا زعلان عليها جدا، كنت بحبها وبينا عشرة طويلة، الشيطان دفعنى لقتلها دون قصد، هى السبب مبتسمعش كلامى، ولا بتعملى حساب".. بهذه الكلمات اعترف قاتل زوجته بقرية اسنيت التابعة لمدينة كفر شكر بالقليوبية، بتفاصيل قتله لزوجته بسكين المطبخ، أمام ضباط البحث الجنائى.

وقال "عماد" 50 عاما: تعرفت على زوجتى منذ سنوات وكان بيننا مودة وعشرة طيبة، وكان فى مشاكل بيننا مثل أى منزل، ولكن زوجتى كانت دائما تريد أن تمشى كلامها، وكثيرا يحدث خلاف بيننا بسبب عنادها وتشددها فى الكلام والمعاملة معى.

و تابع: ورغم كل ذلك كانت تمر المشاكل وأيضا الأيام من أجل أولادنا، حتى تسير الحياة ولا أحد يتدخل بيننا، حتى وصل الأمر أننى رفضت عريس لزواج ابنتى ولكنها صممت على خطوبة ابنتى رغما عنى، فنشبت بيننا مشاجرة كبيرة، قامت على أثرها بترك منزل الزوجية لمدة 3 شهور.

وأكمل "المتهم": وبالرغم من زعلى منها، إلا أننى تحملت ذلك وذهبت لمنزل والدها وصالحتها، من أجل البيت والأولاد، وبعد المصالحة كنا نجلس سويا بمنزلنا، وفتحت معى موضوع خطبة ابنتى رغم رفضى له واحتدت معى فى الكلام، وأنها لم تتراجع وستخطب ابنتى لذلك الشاب، رغم رفضه له، حرصا على حياة ابنتى الصغيرة التى لم تعى شيئا، فنشبت مشادة كلامية بيننا تطورت لمشاجرة، وتبادل كلام جارح، مما أثار غيظى وغضبى، فلم أعى بنفسى إلا وأنا أطعنها بسكين المطبخ فى رقبتها ورأسها عدة طعنات، حتى سالت دماؤها.

وردد المتهم: "أنا نادم نادم، ولم أعلم كيف فعلت ذلك، حياتى ضاعت وأسرتى ضاعت، أنا بحبها مكنتش عايزها تموت".

ومن جانبها قررت نيابة كفر شكر برئاسة المستشار أحمد الكاشف رئيس النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة المتوفاة بعد عرضاها على الطب الشرعى.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، مفاده تلقيه بلاغا بمصرع ربة منزل تدعى "سهير. م. ب" 49 سنة، إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة بالجسد، وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوجها "عماد. م. ع" 50 سنة، بسبب خلافات عائلية بينهما، حيث قام المتهم على أثرها بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتمكن الرائد إسماعيل رئيس مباحث مركز كفر شكر، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب رفض الزوج خطوبة نجلته لأحد الأشخاص التى توافق عليه زوجته.