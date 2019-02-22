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اعترافات دامغة تنفى ادعاءات التشكيك والمظلومية.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 22 فبراير 2019 07:55 م
اعترافات دامغة تنفى ادعاءات التشكيك والمظلومية.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم السابع
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تحت عنوان اعترافات دامغة تنفى ادعاءات التشكيك والمظلومية، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، اعترافات تنفى ادعاءات التشكيك والمظلومية.. قيادات الإخوان الهاربون يعترفون باغتيال الشهيد هشام بركات.. يحيى موسى الهارب من الإعدام يؤكد تورط نجل عضو الإرشاد.. ونجل عبدالرحمن الصغير محرضا: ننتظر جيلا يقتل ويقاتل. 

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

 

ـ المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب بعد عامين فى منصبه لـ«اليوم السابع»: الواقع يفرض تعديل الدستور والكلمة للشعب.. الحكومة واجهت أكثر من 10 آلاف أداة رقابية من النواب خلال دورى انعقاد.. قدمنا 455 مشروع قانون و134 اتفاقية بمعدلات إنجاز وصلت إلى 97%.. 35 وزيراً شاركوا فى 24 جلسة عامة.. و30 حضروا اجتماعات اللجان خلال يناير

ـ تغريدات الدم.. اعترافات دامغة تنفى ادعاءات التشكيك والمظلومية.. قيادات الإخوان الهاربون يعترفون باغتيال الشهيد هشام بركات.. يحيى موسى الهارب من الإعدام يؤكد تورط نجل عضو الإرشاد.. ونجل عبدالرحمن الصغير محرضا: ننتظر جيلا يقتل ويقاتل

 

ـ «هدير» تستثمر فى الملابس الجاهزة بكفر الشيخ.. بدعم «المشروعات الضغيرة»

ـ تطوير السكك الحديدية على رأس أولويات الحكومة.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات تطوير القطارات والطرق والنقل.. ويؤكد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المحاور التنموية فى الصعيد.. ورئيس «السكة الحديد»: تشغيل 854 رحلة يوميا بالوجهين القبلى والبحرى

 

ـ فى دار أيتام بـ «المنوفية».. 11 يتيما معاقا حصدوا ميداليات فى ألعاب القوى والفردى

ـ 49 دولة عربية وأوروبية فى قمة «شرم الشيخ».. مركز صحفى عالمى فى شرم الشيخ لتغطية فعاليات القمة العربية - الأوروبية.. و1000 صحفى من مختلف دول العالم لنقل الحدث.. ومصادر: رئيسة وزراء بريطانيا ستمثل بلادها

 

ـ سيدة تدعى وفاة زوجها.. ومواطن يدعى جنون زوجته.. الاتهامات الكيدية خراب بيوت بمحاكم الأسرة

ـ لأول مرة.. السفراء الأفارقة يشهدون الشمس تعانق رمسيس الثانى بـ «أبوسمبل».. الغيوم تؤجل التعامد 27 دقيقة.. و5 وزراء و3 آلاف زائر يتابعون الظاهرة.. وسفير الكاميرون: نشعر أننا كيان واحد.. ووزير الاتصالات: مصر آمنة وترحب بضيوفها

 

ـ "التموين" تطلق القافلة الـ82 إلى شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية

ـ "المالية": الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون الضرائب بعوائد البنوك من اذون وسندات الخزانة

 

ـ أسوان تستعد لاستضافة "ملتقى الشباب العربى الأفريقى"

ـ مفتى الجمهورية: مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية مجتمعية مشتركة

 


 

 


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