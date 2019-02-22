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إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان لتعزيز العلاقات الثقافية بين الصين والسعودية

الجمعة، 22 فبراير 2019 09:14 ص
إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان لتعزيز العلاقات الثقافية بين الصين والسعودية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة السعودى
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أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودى، إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافى بين السعودية والصين بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين.

وقال الأمير بدر - خلال زيارته لجامعة بكين - إن الجائزة تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافى ودعم البحوث المتميزة للطلاب الدارسين للغة العربية فى الجامعات الصينية، ودعم الترجمة بين اللغتين العربية والصينية ودعم الفنون والآداب والمعرفة.

وأضاف الأمير بدر - الذى يرافق الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى خلال زيارته الحالية للصين - أن قيمة كل جائزة تبلغ 100 ألف دولار أمريكي، فيما يصل إجمالى قيمة جائزة الأمير محمد بن سلمان إلى 500 ألف دولار كل سنة تمولها وزارة الثقافة السعودية.

وتضم فروع جائزة الأمير محمد بن سلمان: جائزة أفضل كتاب مترجم من اللغة العربية إلى اللغة الصينية، وجائزة أفضل اختراع أو بحث علمى مقدم فى جامعات وكليات العلوم التقنية فى الصين، وجائزة أفضل عمل فنى وإبداعى خلال العام، وجائزة أفضل بحث تخرج مقدم من الطلاب الدارسين باللغة العربية فى الجامعات الصينية، وجائزة شخصية العام من البلدين ممن قدم جهدا لخدمة الثقافة والمعرفة.


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