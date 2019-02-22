أندريه زكى: اللقاءات الروحية تقدم فكر دينى يبنى المجتمع

كتبت سارة علام

قال الدكتور القس اندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن رئاسة الطائفة تتبنى كل اللقاءات الروحية التي تهدف إلى تقديم فكر دينى يساهم فى بناء المجتمع المصرى، ويعزز التواصل مع شعب الكنائس الإنجيلية بمختلف محافظات مصر".

وأشاد زكي، خلال مشاركته بفعاليات اللقاء الروحى الثالث "كلمنى واشفنى"، الذى تستضيفه الكنيسة الرسولية بوادى النطرون باللقاء الذي حضره 20 ألف مشارك من شعب الكنائس الإنجيلية من مختلف المذاهب، بمشاركة المرنم صموئيل فاروق وفريق ترانيم "الربابة" وبإشراف القس ناصر كتكوت رئيس الكنائس الرسولية التابعة للطائفة الإنجيلية.