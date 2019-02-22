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الجمعة، 22 فبراير 2019 02:24 م
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أسعار الخضار اليوم الجمعة 22-2-2019 بسوق العبور

الجمعة، 22 فبراير 2019 01:53 م
أسعار الخضار اليوم الجمعة 22-2-2019 بسوق العبور سوق خضار
كتب هانى الحوتى
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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 22-2-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى. 
  
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.25 – 5.75 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 4 – 6 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 6 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.50 – 4 جنيهات، ووصل سعر البطاطس ما بين 3.5- 6.75 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3 – 5.5 جنيه للكيلو.
 
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 8 – 11 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 17 - 21 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 5 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 5 – 6 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من  5 - 7 جنيهات.

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