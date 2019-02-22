أرامكو توقع اتفاقا للاستحواذ على 9% فى مشروع صينى للبتروكيماويات

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن شركة أرامكو المملوكة للدولة وقعت اليوم الجمعة اتفاقا للاستحواذ على حصة نسبتها 9% فى مشروع تشجيانغ للبتروكيماويات.

وجاء الاتفاق، الذى يُضفى الطابع الرسمى على خطة جرى الإعلان عنها فى السابق، خلال زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لبكين.

وتسيطر مجموعة تشجيانغ رونغ شنغ القابضة، وهى مجموعة خاصة تعمل فى قطاع البتروكيماويات بالصين، على تشجيانغ للبتروكيماويات.

وتبنى تشجيانغ للبتروكيماويات مصفاة ومجمعا للبتروكيماويات فى إقليم تشجيانغ الواقع شرق الصين.