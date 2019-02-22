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أبرز 11 محطة فى قضية اغتيال الشهيد هشام بركات

الجمعة، 22 فبراير 2019 09:15 ص
أبرز 11 محطة فى قضية اغتيال الشهيد هشام بركات إعدام - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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نفذ حكم الإعدام شنقا فى حق 9 متهمين باغتيال النائب العام المستشار الراحل هشام بركات، وذلك تنفيذا لحكم نهائى وبات صادر من محكمة النقض، أعلى محكمة بالبلاد، بتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين.

وصاحب تنفيذ الحكم بالإعدام ضد المتهمين، إثارة الأخبار المغلوطة من قبل بعض المنتمين للجماعات الإرهابية، حيث تم اختراق حساب المستشارة "مروة بركات" ابنة الشهيد على الفيس بوك ونسب لها أخبار مغلوطة غير صحيحة.

وفيما يلى أبرز المحطات فى هذه القضية الهامة:

29 يونيو 2015 استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام السابق بعد استهداف موكبه أثناء ذهابه إلى مقر عمله بدار القضاء العالى.

8 مايو 2016 النائب العام يحيل 67 متهمًا فى اغتيال المستشار هشام بركات إلى الجنايات.

17 يونيو 2016 أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد.

100 شاهد اثبات استمعت إليهم المحكمة فى القضية على مدار أكثر من 10 جلسات.

27 مايو 2017 نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة الجنايات بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين.

17 يونيو 2017، فررت المحكمة إحالة 30 متهما لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.

22 يوليو 2017، قضت المحكمة بإعدام 28 متهما، وتقضى بأحكام ما بين المؤبد والمشدد لباقى المتهمين.

 25 نوفمبر 2018 قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام لـ 9 متهمين وإلغاء حكم الإعدام لـ 6 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما آخرين وبقاء الأحكام كما هى لـ 24 متهما من أصل 50 متهما هم فقط من طعنوا على الحكم.

20 فبراير 2019 تم تنفيذ أحكام الإعدام فى حق المتهمين.

صاحب تنفيذ الحكم، اختراق حساب ابنة النائب العام على الفيسبوك ونشر أخبار كاذبة.

نادى القضاة أصدر بيانا أكد ان اختراق الحساب هدفه إثارة الفتنة والبلبلة من قبل الجماعات الإرهابية.


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اغتيال النائب العام

المستشار الراحل هشام بركات

حكم الاعدام

هشام بركات




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