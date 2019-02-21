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82 فرقة طبية تستعد لمبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجديد

الخميس، 21 فبراير 2019 01:03 ص
82 فرقة طبية تستعد لمبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، مساء أمس الأربعاء، تجهيز 82 فرقة طبية وحافلات لنقل المواطنين وكبار السن بالمجان لمواقع عمل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 مليون صحة" والتى تنفذها المحافظة اول مارس المقبل

 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بمدينة الخارجة، بحضور نائب المحافظ حنان مجدى، وسكرتيرى عموم ومساعد المحافظ، ورؤساء المراكز ومديرى مديريات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والثقافة والإذاعة وممثلى الأوقاف والكنيسة لمتابعة الاستعدادات النهائية لتنفيذ مبادرة 100 مليون صحة

 

أكد الزملوط، خلال الاجتماع تكليف الجهاز التنفيذى، بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلى الجامعة بالمحافظة والجهات المعنية وعمل بيان يومى الساعة 10 مساء كل يوم طوال فترة المبادرة والتى تستمر لمدة 52 يوما اعتبارا من أول مارس 2019.

 

أضاف المحافظ، ضرورة تواجد الفرق الطبية المكلفة بتنفيذ المبادرة فى أماكن التجمعات خاصة يوم الأحد بالكنيسة والجمعة بالمساجد، لضمان الوصول لأكبر قدر من المواطنين، مع نشر فرق التبرع بالدم بالتوازى مع هذه الفرق، وتكليف الجمعيات ألاهلية بالتنسيق مع الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية وذوى القدرات الخاصة على الوصول لهم بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والقرى

ولفت الى، التنبيه على المواطنين المتقدمين للحصول على الخدمات الطبية فى القوافل الطبية الخارجية بضرورة تقديم ما يثبت خضوعه لتحيلى فيرس سى من خلال المبادرة، كما تتولى الوحدات المحلية بالقرى توفير مركبات مع تحمل نفقات وسائل الانتقال لكبار السن وذوى الإعاقة بالقرى لاماكن تواجد الفرق الطبية بالقافلة

 

وأشار إلى، دراسة دعوة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لحضور فعاليات المبادرة بالمحافظة إضافة لتفقد ووضع حجر أساس عدة مشروعات بقطاع الصحة بمركزى الداخلة والخارجة

 

من جانبها أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتورة السيدة على مشرف، الانتهاء من تدريب الفرق الطبية التى ستعمل بالقوافل بواقع 82 فرقة تعمل نوبتين كل نوبة لمدة ساعات ومستهدف التحليل لـ120 مواطنا فى اليوم بواقع 60 مواطنا فى كل نوبة

 

أوضحت السيدة، أن الفرقة تتكون من طبيب وممرض ومدخل بيانات وجرى تخصيص 3 أسابيع من المبادرة للعمل داخل المدارس الثانوية إضافة إلى توزيع الفرق الطبية على 35 منشاة للعمل طوال فترة المبادرة للوصول بالخدمة لكافة مواطنى الوادى الجديد.

 


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