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6 معلومات عن القمر الصناعى المصرى Egypt sat-A بعد إطلاقه من كازاخستان

الخميس، 21 فبراير 2019 07:20 م
6 معلومات عن القمر الصناعى المصرى Egypt sat-A بعد إطلاقه من كازاخستان القمر الصناعى المصرى
كتب أحمد عبد الرحمن
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أعلن التليفزيون المصرى، فى خبر عاجل له، أنه تم إطلاق القمر الصناعى المصرى Egypt sat-A من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان.

وشهد عملية إطلاق القمر الصناعى المصرى من كازاخستان وفد مصرى عالى المستوى.

وللتعرف على معلومات أكثر عن القمر الصناعى:

1 - يتمكن من رصد ظواهر التصحر والاعتداءات على أراضى الدولة

2 - يتيح توفير الصور الفضائية عالية الدقة لتحقيق أهداف بحثية تنموية

3 - يسهم فى كشف الثروات المعدنية وإنجاز أهداف بحثية خاصة بالتنمية

4 - استغرق بناؤه نحو عامين بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية  Egypt sat-A القمر الصناعى المصرى

5 - بلغت تكلفته نحو 100 مليون دولار دفعها الجانب الروسى كاملة

6 - يوفر معلومات دقيقة فى متابعة التركيب والنمو المحصولى والتنمية الزراعية

 


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القمر الصناعى المصرى

كازاخستان

بايكونور

اليوم السابع بلس




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