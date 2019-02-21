6 معلومات عن القمر الصناعى المصرى Egypt sat-A بعد إطلاقه من كازاخستان

أعلن التليفزيون المصرى، فى خبر عاجل له، أنه تم إطلاق القمر الصناعى المصرى Egypt sat-A من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان.
وشهد عملية إطلاق القمر الصناعى المصرى من كازاخستان وفد مصرى عالى المستوى.
وللتعرف على معلومات أكثر عن القمر الصناعى:
1 - يتمكن من رصد ظواهر التصحر والاعتداءات على أراضى الدولة
2 - يتيح توفير الصور الفضائية عالية الدقة لتحقيق أهداف بحثية تنموية
3 - يسهم فى كشف الثروات المعدنية وإنجاز أهداف بحثية خاصة بالتنمية
4 - استغرق بناؤه نحو عامين بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية Egypt sat-A القمر الصناعى المصرى
5 - بلغت تكلفته نحو 100 مليون دولار دفعها الجانب الروسى كاملة
6 - يوفر معلومات دقيقة فى متابعة التركيب والنمو المحصولى والتنمية الزراعية
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