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4 مارس.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير لمدة 55 يومًا حتى عيد القيامة

الخميس، 21 فبراير 2019 05:00 ص
4 مارس.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير لمدة 55 يومًا حتى عيد القيامة البابا تواضروس الثانى
سارة علام
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يبدأ الأقباط الأرثوذكس يوم الاثنين الرابع من مارس، الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا حيث تبدأ أيام الصوم دائمًا يوم الاثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد.

 ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

وفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، أن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.

والغرض التقليدى من الصوم الكبير، إعداد المؤمن من خلال الصلاة، والتوبة من الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة

 


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الصوم الكبير

عيد القيامة

الاقباط




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