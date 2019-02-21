3 عاطلين وراء تكوين تشكيل عصابى وسرقة 17 سيارة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 3 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة السسيارات بكرداسة، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 17 سيارة، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أكدت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، تورط 3 عاطلين فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية، والمقدم محمد ابو زيد وكيل فرقة المباحث، من ضبط المتهمين، وبحوزتهم 12 مفتاح سيارة مختلفة الأشكال والأحجام، و4 أجهزة كاسيت سيارة.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر بسرقة 17 سيارة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.