1مارس المقبل.. أولى جلسات نظر دعوى طلاق زوجة الموزع أحمد إبراهيم

كتب عبد الله محمود

حددت محكمة أسرة النزهة الأول من مارس المقبل لنظر أولى جلسات دعوى طلاق الضرر المقامة من ياسمين عيسي زوجة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لزواج الأخير من الفنانة أنغام، أمام مكتب المنازعات الأسرية.

وجاء في صحيفة الدعوي أن ياسمين عيسي موسي أبو الجبيبن "36 عاما" ربة منزل ، أقامت دعوي طلاق للضرر ضد زوجها أحمد ابراهيم محمد ابراهيم موزع موسيقي "35 سنة"، لتضررها من زواجه من المطربة أنغام دون علمها.

وأضافت أنها فور علمها بالخبر طلبت الطلاق من زوجها لوقوع الضرر عليه الا أنه رفض فلجأت إلى المحكمة، مشيرة إلى أن لديها منه طفلين وأنهما متزوجين منذ عام 2010.