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ولي عهد أبوظبى يبحث مع الرئيس الأرجنتينى أوجه التعاون الثنائى

الخميس، 21 فبراير 2019 09:52 م
ولي عهد أبوظبى يبحث مع الرئيس الأرجنتينى أوجه التعاون الثنائى ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد
أ ش أ
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم /الخميس/، مع الرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى، الذى يزور الإمارات حاليا، علاقات الصداقة وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين ومقومات وفرص تنميتها بما يحقق مصالحهما المتبادلة خاصة فى المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والسياحية.
وأفادت وكالة الأنباء الأمارات أن الجانبين تناولا عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التى تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأكد الشيخ محمد بن زايد - خلال اللقاء الذي حضره الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطنى والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى - اهتمام الإمارات بتوسيع علاقاتها وتنويعها مع الدول الصديقة وفق مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون وخدمة المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن نهج الدولة يقوم على بناء علاقات صداقة وتعاون قوية وفاعلة تعزز مصلحة الشعوب وجودة الحياة لديها وتسهم في دفع التنمية والتطوير وتحقيق الاستقرار والأمان ومستقبل أفضل للدول والأجيال المقبلة.
من جانبه، أعرب الرئيس الأرجنتيني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكدا حرص بلاده على تنمية علاقاتها مع دولة الإمارات بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الصديقين.
كما ثمن جهود الدولة ومبادراتها الإنسانية في نشر وتعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش بين شعوب العالم كافة.


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