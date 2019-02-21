ولى العهد السعودى يزرو سور الصين العظيم

زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، سور الصين واطلع على معالمه التاريخية والحضارية، اليوم الخميس، خلال خلال زيارته للصين فى جولة رافقه فيها السفير الصيني في السعودية وعدد من المسؤولين.
ووصل إلى بكين صباح اليوم الخميس في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية، فى إطار جولة أسيوية.
#ولي_العهد_في_الصين | جانب من زيارة #ولي_العهد لـ #سور_الصين 🇨🇳🇸🇦#CrownPrinceinChina pic.twitter.com/j1OmX1QXad— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 21, 2019
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