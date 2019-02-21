video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ولى العهد السعودى يزرو سور الصين العظيم

الخميس، 21 فبراير 2019 04:55 م
ولى العهد السعودى يزرو سور الصين العظيم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، سور الصين واطلع على معالمه التاريخية والحضارية، اليوم الخميس، خلال خلال زيارته للصين فى جولة رافقه فيها السفير الصيني في السعودية وعدد من المسؤولين.

ووصل إلى بكين صباح اليوم الخميس في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية، فى إطار جولة أسيوية.

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تتحدى العالم.. بصاروخ باليستى "مخيف"

إيران تسعى لزيادة إيراداتها فى ميزانية العام الجديد من جيوب الإيرانيين

ناشط إصلاحى يكشف: "نجاد" وراء دعوات المتشددين لاستجواب الرئيس الإيرانى

محمد بن سلمان

السعودية

اخبار السعودية

اخبار السعودية اليوم

الصين

سور الصين العظيم




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة