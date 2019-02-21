وزير العدل يبحث التعاون المشترك مع النائب العام السعودى

كتب إبراهيم قاسم

استقبل صباح اليوم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل المستشار سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب النائب العام السعودى ، يرافقه وفد قضائى رفيع المستوى من النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية ، وقد بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك و تفعيل الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين فى المجال الجنائى.

تأتى هذه الزيارة تأكيداً على عمق العلاقات المصرية السعودية، وفى إطار استراتيجية مشتركة بين البلدين تستهدف دعم تبادل الخبرات القضائية بين جميع الدول العربية و تعزيز أواصر التعاون العربى مشترك.