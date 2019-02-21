وزير الصناعة: نسعى لإنشاء علامة تجارية تميز قطاع الأثاث محليا وعالمياً

كتب إسلام سعيد

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن صناعة الأثاث تمثل أحد أهم الصناعات الواعدة والتى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها للمنافسة والانتشار بالأسواق الإقليمية والعالمية، كما تحظي هذه الصناعة باهتمام كبير من جانب الحكومة وتأتي علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف الوزير على هامش افتتاح معرض فيرنكس، إن الوزارة قد أطلقت استراتيجية طموحة لتحقيق الاستدامة لقطاع الأثاث بهدف زيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة وإنشاء علامة تجارية تميز قطاع الأثاث المصري محليا وعالمياً، لافتا إلي تركيز الاستراتيجية علي تطوير جودة إنتاج الأثاث والصناعات المغذية والارتقاء بمنظومة التصميم وفقا للمعايير الدولية ودعم وتطوير مهارات العمالة.

وأشار نصار إلي أن إيجاد استراتيجية واضحة لتعزيز صادرات الأثاث المصري إلي الأسواق الخارجية يمثل ركيزة أساسية لإحداث طفرة في معدلات صادرات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن جودة المنتج المصري تلقي قبولا ورواجا في العديد من الأسواق الخارجية، منوهاً في هذا الإطار إلي أن السوق الإفريقي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة أمام منتجات الأثاث المصري.

أوضح الوزير أن قطاع الأثاث يمثل أحد أهم القطاعات الرئيسية ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الواردات من هذا القطاع، حيث إن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لصناعة الأثاث ستسهم في الارتقاء بتنافسية هذا القطاع وإجراء عملية التشبيك بين سلاسل الموردين والشركات المصنعة للمنتجات تامة الصنع وهو ما سيسهم في إحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة .