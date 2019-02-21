وزير الرى يكرم وزير الزراعة والبيئة البروندى

كتبت أسماء نصار

كرم الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الموارد المائية والرى ، ريروما دى جايد ، وزير الزراعة والبيئة والثروة الحيوانية ، بدولة بوروندى ، خلال استقباله اليوم، بحضور الدكتورة تهانى سليط رئيس الادارة المركزية للتعاون الخارجى و الدكتور هشام بخيت مساعد الوزير لشئون المياه العابرة والدراسات والبحوث.

أكد عبد العاطى ،أن مصر تقدم خبراتها الفنية والدعم المادي المناسب للمساهمة في تنمية الموارد المائيه بدول حوض النيل ، لصالح الشعوب علاوة على تدريب الكوادر البشرية من أبناء هذه الدول للتعامل مع التقنيات الحديثه والدراسات العلميه المتعلقة بقضايا المياه و بناء القدرات فى مجال تبادل الخبرات الفنية في مجال الزراعة والري.

أضاف عبد العاطى ، أن مصر حريصه علي تعزيز التعاون الدائم والتواصل مع دول حوض النيل بصفة عامة، تأسيساً على الحرص المصرى على التنمية المستدامة والتكامل مع دول حوض النيل رغم الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها مصر فى وقتنا هذا، ودعم مصر الدائم لمساعدة أشقائها من دول حوض النيل لإيمانها بحقهم فى التنمية، وتفعيلاً للمبادرة المصرية لتنمية دول الحوض لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.