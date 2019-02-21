وزير الخارجية الروسى يطلع مستشارة الأسد على نتائج قمة سوتشى

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أطلع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم /الخميس/ المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السورى بثينة شعبان على نتائج القمة الأخيرة للدول الضامنة لعملية (أستانا) فى مدينة سوتشى الروسية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن لافروف بحث مع بثينة شعبان تطور الوضع فى سوريا والجهود المبذولة لتعزيز التسوية السورية من أجل ضمان السيادة والاستقلال والوحدة والسلامة الإقليمية لسوريا.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الروسى أطلع بثينة شعبان على نتائج القمة الرابعة للدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) لعملية أستانا، التى عُقدت فى (سوتشى) فى 14 فبراير الجارى.

يُذكر أن بثينة شعبان تزور موسكو - حاليا - للمشاركة فى منتدى (فالداى) الروسى لبحث القضايا الدولية.