وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يستعرضان آخر مستجدات منظومة النظافة

دمياط عبده عبد البارى

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعا مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الوزير مع كافة المحافظين لاستعراض آخر المستجدات بمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة بكل محافظة، تنفيذاً للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع وزراء التنمية المحلية والدولة للإنتاج الحربى والبيئة لاستعراض نتائج زيارة الوفد الوزارى إلى ألمانيا والخاصة بمنظومة النظافة.

وتم عرض آخر مستجدات منظومة المخلفات المنفذة علي أرض بالمحافظة في المراكز والمدن والقري، وكذلك استعراض متطلبات المحافظة لتحسين منظومة النظافة، خاصة إنشاء المدفن الصحية الآمنة وإقامة بعض المحطات الوسيطة المتنقلة، كما تمت الإشارة إلي الجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع بعض الجهات المعنية لرفع كفاءة وإصلاح المعدات المستخدمة في المنظومة.

وقالت محافظ دمياط أن وزير التنمية المحلية قد أكد علي أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة وأداء المهام المكلفين بها بالصورة المثلي وتحسين مستوي النظافة ببعض شوارع المدن والمراكز، وكذلك ضرورة وجود منظومة جيدة للجمع السكني علي أرض المحافظة خاصة في المدن والمراكز حتي لا تكون هناك مقالب عشوائية أو تراكمات من القمامة في مناطق كثيرة بالمحافظة.

كما ذكرت المحافظ أنه تم التأكيد علي أهمية مراجعة كافة العقود التي وقعتها المحافظة مع المقاولين فيما يخص كافة مراحل منظومة النظافة وعدم التهاون مع أي مخالفين لتلك العقود والبحث عن شركات من القطاع الخاص للمشاركة في أي مراحل من منظومة النظافة بالإضافة إلى ضرورة وجود كوادر مؤهلة ومدربة لإدارة منظومة النظافة والمخلفات في كافة مراحلها، وكذلك ضرورة تحسين الموارد المالية المحققة من منظومة المخلفات الحالية .