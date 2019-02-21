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وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى والبحثى مع هيئة الجايكا اليابانية

الخميس، 21 فبراير 2019 09:29 ص
وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى والبحثى مع هيئة الجايكا اليابانية أثناء لقاء وزير التعليم العالي بمدير إدارة الشرق الأوسط لهيئة الجايكا اليابانية
كتب وائل ربيعى
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استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس الأربعاء ماساتاكا تاكشيتا مدير إدارة الشرق الأوسط لهيئة الجايكا اليابانية والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون بين الوزارة والهيئة فى المجالات العلمية والبحثية والتدريبية، بمقر الوزارة.
 
فى بداية اللقاء أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الوزارة والهيئة، الذى يعكس عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر واليابان، وخاصًة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.
 
وخلال اللقاء بحث الجانبان أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة الجايكا فى العديد من المشروعات المتميزة فى مجال التعليم العالى ومنها: مشروع الجامعة المصرية اليابانية (E.JUST) التى تعد نموذجًا للتعاون المثمر بين حكومتى مصر واليابان، وكذلك مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية الذى تشرف عليه وزارة التعليم العالى بالاشتراك مع وزارتى الصحة والتربية والتعليم، ويتضمن المشروع تدريب المدرسين ومديرى المدارس وتأهيلهم للعمل بالمدارس اليابانية، وتدريب الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى تقديم منح تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن التعاون مع الهيئة فى توفير المنح اليايانية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى مشروع تنمية الكوادر البشرية.
 
من جانبه أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط لهيئة الجايكا اليابانية بالتعاون الثنائى مع مصر فى مختلف المجالات، مؤكداً حرص بلاده على دعم علاقات التعاون المتميزة مع الجانب المصرى خاصة فى ظل اهتمام اليابان بتنمية الموارد البشرية وإعداد الكوارد المؤهلة فى شتى المجالات، مشيراً إلى أن هناك نماذج مثمرة للتعاون بين البلدين منها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E.Just، والتى تعد حجر الزاوية للتعاون فى مجال التعليم العالى. 
 
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