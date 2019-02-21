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وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمة بمدرسة للبنات "فيديو وصور"

الخميس، 21 فبراير 2019 01:56 م
وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمة بمدرسة للبنات "فيديو وصور"
سوهاج محمود مقبول
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قام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بتفقد مدرسة الحديثة بنات التابعة لإدارة سوهاج التعليمية.
 
وقام الوزير والوفد المرافق له، بتفقد الحالة التعليمية، وأجرى حديثا مع الطالبات بالمدرسة.
 
وطمأن الوزير الطالبات على تطوير منظومة العملية التعليمية وأنهم سوف يشهدون ذلك قريبا.
 
جاء ذلك، اليوم خلال زيارة الوزير لمحافظة سوهاج لتفقد سير العملية التعليمية فى عدد من المدارس الحكومية بمدينة سوهاج الجديدة.
 
من المقرر، أن يعقد شوقي ندوة عن الشباب وبناء الدولة، محور التعليم ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بديوان عام محافظة سوهاج، ويرافقه في زيارته للمحافظة الدكتورة جهاد عام رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.
 
وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمة بمدرسة للبنات (1)
 

 

وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمة بمدرسة للبنات (2)
 

 

وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمة بمدرسة للبنات (3)
 

 

وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمة بمدرسة للبنات (4)
 

 

وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمة بمدرسة للبنات (5)
 

 

وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمة بمدرسة للبنات (6)
 

 

وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمة بمدرسة للبنات (7)
 

 

وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمة بمدرسة للبنات (8)
 

 

وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمة بمدرسة للبنات (9)
 

 

وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمة بمدرسة للبنات (10)
 

 

وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمة بمدرسة للبنات (11)
 

 

وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمة بمدرسة للبنات (12)
 

 

وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمة بمدرسة للبنات (13)
 

 

وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمة بمدرسة للبنات (14)
 

 

 


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