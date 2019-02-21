وزيرة السياحة تصل أسوان بصحبة وفد دبلوماسى إفريقى لحضور تعامد الشمس على أبو سمبل

قبل ساعات من الحدث العالمى الخاص بتعامد الشمس على تمثال رمسيس الثانى فى معبد أبو سمبل بأسوان، توجهت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط على رأس وفد من وزارة السياحة لحضور الحدث والتأكيد على عظمة الحضارة الفرعونية التى كانت ولازالت عامل جذب قوى للسياحة من كافة انحاء العالم.

وزارة السياحة أضفت على الاحتفال طابع إفريقى حيث وجهت الدعوة إلى سفراء أكثر من 20 دولة إفريقية لحضور تعامد الشمس فى أسوان فى حضور عدد من نواب اللجنة الإفريقية بمجلس النواب، وذلك استكمالا لعام 2019 الذى يزخر بعدد من الأحداث الإفريقية فى مقدمتها رئاستها للإتحاد الإفريقى واستضافتها لبطولة الأمم الإفريقية.

كما ضم الوفد وزراء الثقافة والأثار والاستثمار والاتصالات، وحظى باهتمام جميع الجهات المعنية، وقد تم تكثيف الاستعدادات هذا العام لتستوعب الأعداد المتزايدة والمتوقعة لمشاهدة سحر وإبهار الظاهرة التى جمعت بين الحسابات الفلكية الدقيقة لعلم وتحضر قدماء المصريين، وتشير الارقام الى تجاوز عدد الحضور ثلاثة آلاف فى الاحتقالية السابقة لتعامد الشمس.