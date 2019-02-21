مياه الجيزة تتسلم أعمال توسعات بـ3 محطات الصيف المقبل

كتب أحمد حسن

قال المهندس مصطفى محمد، نائب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إنه من المقرر أن تتسلم أعمال توسعات بـ3 محطات لمياه الشرب بالمحافظة الصيف المقبل.

وأضاف أن هذه الأعمال تتضمن توسعات محطة مياه أطفيح وتوسعات محطة مياه الحوامدية وتوسعات محطة مياه جزيرة الدهب.

وأوضح أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ تلك الأعمال، على أن تتسلمها الشركة لتشغيلها الصيف المقبل، مؤكدا على أهمية تلك التوسعات لخدمة المواطنين.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ خطة لصيانة محطات وشبكات المياه بالمحافظة، وذلك وفق خطة دورية للعام المالى الجارى.