مهاب مميش: عبور 58 سفينة قناة السويس بحمولة 4.1 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 58 سفينة، بحمولة 4.1 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 29 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنميةFVER GIBAN بحمولة 222 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى كولومبيا .

وعبرت 29 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة )، بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الدانمركية MOSCOW MAER، بحمولة 221 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.