مطار سفنكس الدولى يستقبل أولى رحلاته الخاصة

استقبل مطار سفنكس الدولى صباح اليوم الخميس، أولى رحلاته الخاصة قادمة من مطار برج العرب وعلى متنها رجال أعمال مصريين، وذلك فى إطار اهتمام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بزيادة الحركة الجوية لمطار سفنكس.

صرح الطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن المطار جاهز بكامل طاقته لاستقبال الرحلات الخاصة وكافة الرحلات التى تأتى إليه من كافة المطارات.

وأضاف الطيار طارق فوزى رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن الرحلة الخاصة هى تابعة لشركة تايجر لخدمات الطيران، مؤكدا أن المطار سيتوالى عليه رحلات خاصة كثيرة فى المرحلة المقبلة.

ويعتبر مطار سفنكس الدولى فى قلب القاهرة ويقدم خدماته لمنطقة الجيزة والهرم وأكتوبر ومحافظات بنى سويف والفيوم حيث يبعد 12 كيلومترا عن منطقة الأهرامات، كما يسهم وجود المطار قرب المزارات السياحية فى القاهرة فى تنشيط سياحة اليوم الواحد.