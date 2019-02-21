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مصرع طفلين فى حريق نشب داخل شقة سكنية بطوخ

الخميس، 21 فبراير 2019 01:06 م
مصرع طفلين فى حريق نشب داخل شقة سكنية بطوخ حريق شقة - صورة أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد محمد خيرى رئيس مدينة طوخ بالقليوبية، أن طفلين لقيا مصرعهما فى حريق شقة سكنية بقرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثتان إلى مستشفى بنها الجامعى.
 
وأضاف خيرى، أنه تلقى بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية بقرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ، وأخطرت الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 3 سيارات للسيطرة على الحريق، وانتقل أيمن حسين رئيس الوحدة المحلية لأكياد دجوى، لمتابعة الحريق.
 
وأوضح أن المنزل ملك سمير سعيد عامل بناء، وأثناء خروج الأم تركت الطفلين، لقضاء متطلبات المنزل وفور عودتها وجدت حريق بالشقة السكنية نتيجة ماس كهربائى وتسبب الحريق فى وفاة طفليها آدم سمير 5 سنوات، ورحمة سمير 3 سنوات، لم تشتبه جنائيا فى الواقعة، وتم تحرير محضر بقسم شرطة طوخ بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.
 
وأشار إلى أنه تم إرسال لجنة من الشئون الهندسية بالمدينة لإعداد تقرير حول الواقعة وحصر الخسائر المبدئية؛ لرفع التقرير إلى الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

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