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الخميس، 21 فبراير 2019 04:58 م
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مستوى قياسى لصادرات إسبانيا فى 2018 ..وواردات الطاقة تقفز

الخميس، 21 فبراير 2019 04:14 م
مستوى قياسى لصادرات إسبانيا فى 2018 ..وواردات الطاقة تقفز صورة ارشيفية
رويترز
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أظهرت بيانات أولية من وزارة الصناعة الإسبانية اليوم، الخميس، نمو الصادرات للعام التاسع على التوالى في 2018، مسجلة مستوى قياسيا جديدا، لكن عجز الميزان التجاري زاد بسبب ارتفاع حاد في واردات البلاد من الطاقة.

وارتفع العجز التجاري الإسباني، 36.8% في 2018 إلى 33.8 مليار يورو (38.4 مليار دولار) حيث زادت الصادرات 2.9 % إلى 285 مليار يورو ونمت الواردات 5.6 % إلى 318.9 مليار يورو.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التجارة "شيانا منديث"، للصحفيين اليوم "انتهت 2018 بنمو وسط سياق دولي من الضبابية والتباطؤ، على صعيد الاقتصاد والتجارة".

وقالت وزيرة الصناعة رييس ماروتو إن الصادرات زادت من جميع القطاعات عدا السيارات التي هبطت بنسبة 1.5% بسبب تراجع المبيعات لأسواق مثل ألمانيا وفرنسا وتركيا.

وأظهرت الأرقام في المقابل ارتفاع واردات الطاقة بنسبة 18.3% العام الماضي لتسهم منتجات الطاقة بنحو 25.1 مليار يورو من إجمالي العجز التجاري.

 

 

 


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