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مستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى وسط حراسات مشددة من الاحتلال الإسرائيلى

الخميس، 21 فبراير 2019 10:48 ص
مستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى وسط حراسات مشددة من الاحتلال الإسرائيلى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى من جهة باب الرحمة، وأدوا الصلاة التلمودية فيه، تحت حراسات أمنية مشددة من جنود الاحتلال الإسرائيلى.

وكانت منطقة "باب الرحمة" قد شهدت أمس، حالة من التوتر الناجمة عن عرقلة قوات الاحتلال للمصلين وتوقيف بعضهم.

وساد التوتر محيط المسجد الأقصى المبارك عقب تحطيم مقدسيين للبوابة الحديدية لباب الرحمة للمرة الثالثة.

وطالب المقدسيون بفتح مبنى ومصلى باب الرحمة أمام المصلين بعد إغلاقه من قبل الاحتلال لأكثر من 15 عامًا.

كان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، قد رفض أمس جميع الإجراءات والقيود التى فرضتها السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة والصلاة فى مصلى باب الرحمة، فى الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.

 


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