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مدبولى يتابع استعدادات السويس والإسماعيلية لبطولة كأس الأمم الافريقية

الخميس، 21 فبراير 2019 03:00 م
مدبولى يتابع استعدادات السويس والإسماعيلية لبطولة كأس الأمم الافريقية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة استعدادات محافظتى الإسماعيلية والسويس لاستضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية.

وخلال اللقاء تم استعراض التقدم المحرز فى تنفيذ خطط ومشروعات رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية والمرافق المتعلقة باستضافة مباريات البطولة، وطرق تدبير المخصصات المالية لتنفيذ  تلك المشروعات، سواء من موازنات المحافظات، أو ما تم الاعلان عن تقديمه من الشركات الموجودة فى المحافظات من إسهامات فى إطار المشاركة المجتمعية.

ووجه رئيس الوزراء بقيام المحافظين بتكثيف المتابعة اليومية لإجراءات تنفيذ خطط التطوير ورفع الكفاءة، مشدداً على أنه سوف يتابع بنفسه معدلات التنفيذ أولاً بأول، سواء من خلال اتصالاته بالمحافظين، أو الزيارات الميدانية التى سيقوم بها للمحافظات التى سوف تستضيف مباريات البطولة.

مدبولى-يتابع-استعدادات-محافظتى-السويس-والإسماعيلية-لبطولة-كأس-الأمم-الافريقية-لكرة-القدم--(1)
 
مدبولى-يتابع-استعدادات-محافظتى-السويس-والإسماعيلية-لبطولة-كأس-الأمم-الافريقية-لكرة-القدم--(2)
 
مدبولى-يتابع-استعدادات-محافظتى-السويس-والإسماعيلية-لبطولة-كأس-الأمم-الافريقية-لكرة-القدم--(3)
 

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الامم الافريقية

مصر

السويس

الاسماعيلية




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