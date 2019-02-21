video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 08:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ شمال سيناء يوضح حقيقة أعمال الحفر بالشوارع

الخميس، 21 فبراير 2019 07:49 م
محافظ شمال سيناء يوضح حقيقة أعمال الحفر بالشوارع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق

أعرب اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن اعتذاره للأهالى على عمليات الحفر بالشوارع ، لافتا أن ماتشهده مدينة العريش من عمليات الحفر بالشوارع فى مصلحة الأهالى .

وأضاف أنه توجد مساعى لتحسين الخدمات فى مدن المحافظة ، وقال أن منظومة التعليم فى تطور ولم يتبق إلا مدرستين بالشيخ زويد سيتم تسليمها التابلت، وأنه جارٍ حاليًا العمل على حل مشكلة الكهرباء بالشيخ زويد والعمل فى الخط الجديد .
 
ومن جانب آخر، أعلنت محافظة شمال سيناء ، أن اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، التقى الدكتوره كوثر محمود، نقيب عام التمريض بمصر، ومدير الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة. 
 
وأكد نائب المحافظ علي أن القطاع الصحي بشمال سيناء يشهد طفرة كبيرة، وأن الدولة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير هذا القطاع الهام. 
 
ووجه نائب المحافظ الشكر لهيئة التمريض في مختلف المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية بشمال سيناء علي الجهود المبذوله في ظل الظروف التي تشهدها المحافظة. 
 
بدورها أكدت نقيب عام التمريض، على حضور الجمعية العمومية لنقابة تمريض شمال سيناء، خلال زيارتها القصيرة للمحافظة، بجانب التعرف على المشاكل والمعوقات والطالب الخاصة بأعضاء النقابة بالمحافظة. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ شمال سيناء: الإرهاب فى طريقه إلى الزوال والإندثار

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء




لا تفوتك
مجدى عبد الغنى لـ"سوبر كورة": ليه الأهلى خايف من بيراميدز؟!

مجدى عبد الغنى لـ"سوبر كورة": ليه الأهلى خايف من بيراميدز؟!

الأوقاف تمنع فتح أى زوايا أسفل العمارات وتخاطب المحافظين لتفعيل القرار

الأوقاف تمنع فتح أى زوايا أسفل العمارات وتخاطب المحافظين لتفعيل القرار

زاهى حواس يرد على مزاعم "اكسبريس": مقبرة توت عنخ آمون لم تكن لأخته ميريت آتون.. والفيلم الوثائقى "اتعمل على الملك الذهبى علشان يتباع".. وباحث: خرافات.. ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية: ارحموا الفرعون الذهبى

زاهى حواس يرد على مزاعم "اكسبريس": مقبرة توت عنخ آمون لم تكن لأخته ميريت آتون.. والفيلم الوثائقى "اتعمل على الملك الذهبى علشان يتباع".. وباحث: خرافات.. ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية: ارحموا الفرعون الذهبى

المرأة التى هزمت الشيطان.. قتلت طفلى سلفتها وحاولت تسميم زوجها.. "أسماء" تعترف: دمرت حياة "سلفتى" بسبب الغيرة.. ألقيت طفلها حيا فى مصرف وأغرقت الآخر ووضعت السم لزوجها.. بكيت بدموع التماسيح ومشيت فى الجنازة

المرأة التى هزمت الشيطان.. قتلت طفلى سلفتها وحاولت تسميم زوجها.. "أسماء" تعترف: دمرت حياة "سلفتى" بسبب الغيرة.. ألقيت طفلها حيا فى مصرف وأغرقت الآخر ووضعت السم لزوجها.. بكيت بدموع التماسيح ومشيت فى الجنازة

فيديو.. صور قديمة فى التريلر الرسمى للفيلم المسيء لمايكل جاكسون

فيديو.. صور قديمة فى التريلر الرسمى للفيلم المسيء لمايكل جاكسون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة