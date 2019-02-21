محافظ شمال سيناء يوضح حقيقة أعمال الحفر بالشوارع

شمال سيناء - محمد حسين

أعرب اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن اعتذاره للأهالى على عمليات الحفر بالشوارع ، لافتا أن ماتشهده مدينة العريش من عمليات الحفر بالشوارع فى مصلحة الأهالى .

وأضاف أنه توجد مساعى لتحسين الخدمات فى مدن المحافظة ، وقال أن منظومة التعليم فى تطور ولم يتبق إلا مدرستين بالشيخ زويد سيتم تسليمها التابلت، وأنه جارٍ حاليًا العمل على حل مشكلة الكهرباء بالشيخ زويد والعمل فى الخط الجديد . ومن جانب آخر، أعلنت محافظة شمال سيناء ، أن اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، التقى الدكتوره كوثر محمود، نقيب عام التمريض بمصر، ومدير الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة.

وأكد نائب المحافظ علي أن القطاع الصحي بشمال سيناء يشهد طفرة كبيرة، وأن الدولة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير هذا القطاع الهام.

ووجه نائب المحافظ الشكر لهيئة التمريض في مختلف المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية بشمال سيناء علي الجهود المبذوله في ظل الظروف التي تشهدها المحافظة.

بدورها أكدت نقيب عام التمريض، على حضور الجمعية العمومية لنقابة تمريض شمال سيناء، خلال زيارتها القصيرة للمحافظة، بجانب التعرف على المشاكل والمعوقات والطالب الخاصة بأعضاء النقابة بالمحافظة.