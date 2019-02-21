محافظ القاهرة: استلام 4 مدارس جديدة بـ 47 مليون جنيه والعمل فى 22 أخرى

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة أن المحافظه لاتألوا جهدا فى العمل على تخصيص أراضى لإنشاء مدارس جديدة لمواجهة الزيادة السنوية فى إعداد الطلاب وكذلك تخفيض كثافه أعداد الطلاب بالفصول مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الماضية تم الانتهاء من استلام أربعه مدارس جديده بعدد 135 فصل بتكلفه إجماليه حوالى 47 مليون جنيه بالإضافه إلى توسعه وتعلية 11مدرسه بإضافه 168 فصل دراسى بتكلفه اكثر من 40 مليون جنيه.



وأضاف المحافظ أن هيئة الأبنية التعليمية بالقاهره تقوم حاليا بتنفيذ 22 مدرسة جديده تضم 900 فصل دراسى جارى العمل بهم ليدخلوا الخدمة مع بداية العام القادم بنكلفه حوالى 380 مليون جينه بالإضافه إلى الاستمرار فى سياسة المحافظة بتوسعه وتعليه المدارس القديمة بإعادة انشاء مبانى جديده بها وذلك للتغلب على صعوبه توفير اراضي لانشاءات جديدة وذلك بعدد55 مدرسه بانشاء 975 فصل بتكلفه تتجاوز 341 مليون جنيه .