محافظ الدقهلية لفريق المنصورة: "50 ألف جنيه لو فزتم بمباراة المحلة"

الدقهلية شريف الديب

التقى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، برئيس وأعضاء مجلس ادارة نادى المنصورة الرياضي، بمجرد وصوله استاد المبارة، استعداد لمتابعة المبارة المرتقبة بين فريق المنصورة والمحلة فى الدورى الممتاز (ب).

وطلب المحافظ اللقاء بفريق الكرة، فى غرفه خلع الملابس، قبل بداية المباراة، حيث قدم شاروبيم التحية للفريق، مؤكدا على اهميه الفوز بمباراة اليوم، وإدخال الفرحه على نحو 7 ملايين مواطن، الذين يمثل فريق المنصورة لهم صرحا كبيرا ومكانه تاريخية اكبر، ووعد شاروبيم بمنح الفريق 50 ألف جنيه فى حالة الفوز بالمباراه .