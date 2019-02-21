محافظ البحيرة يستجيب لأهالى إيتاى ويوجه بإحلال وتجديد خط مياه الشرب بديروط

البحيره – الامير نصرى

أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، توجيهاته لمسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة تطوير وتأهيل وصيانة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار الجهود المبذولة للمحافظة للارتقاء بمنظومه مياة الشرب والصرف الصحى

وبناءا علي ذلك، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المحمودية، بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بإحلال وتجديد لخط مياه الشرب بقرية الشافعى اللبان، بطول 370 متر، التابعة للوحدة المحلية لقرية ديروط.

وتفعيلا لمبادرة " صوتك مسموع " بايتاي البارود، وفي إستجابة فورية، من المحافظ، بخصوص شكوى الأهالي لضعف مياة الشرب بقريه منشأة النصر

على الفور، تم تشكيل لجنة من شركة المياه و قسم البيئة، و إدارة الرقابة والمتابعة، و اتضح أن سبب ضعف المياة خلال الأيام الماضية، هو توقف خط المياة بمحطة أبتوك لتغيير خط الرؤية، وتم إصلاح كسر محبس الغسيل، وعودة المياة بشكل طبيعي بالقرية.

وفي ذات السياق، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمنطقة شبرا أمام مسجد ناصر، وتم الإنتهاء من الأعمال .

وشدد آمنه، علي ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.