محافظ البحيرة ووزير التنمية المحلية يناقشون آخر مستجدات منظومة النظافة

البحيرة – الأمير نصرى

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أنه تم تشكيل وحدة تدخل سريع للتعامل الفوري مع مشكلة القمامة والمخلفات بالمحافظة، بالإضافة إلى توفير خطوط واتساب لتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص القمامة.

و اشار آمنه إلى أن المحافظة تعمل حالياً وفق خطة لغلق كافة المقالب العشوائية، ورفع كميات القمامة و المخلفات الصلبة يومياً من مدن ومراكز المحافظة .

جاء ذلك، خلال لقاء محافظ البحيرة، باللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها وزير التنمية المحلية مع كافة المحافظين، لاستعراض آخر مستجدات منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بكل محافظة، وذلك للوصول إلي خطة تنفيذية وتصور نهائي لمنظومة المخلفات لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ، على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية .

وأكد هشام آمنه، أنه تم خلال اللقاء بحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحل مشكلة القمامة جذريًا وبصورة عاجلة لتغيير الوضع الحالي بالمحافظة ورفع كفاءة المنظومة، التي تتكون مراحلها في الجمع والنقل والترحيل وإدارة وتشغيل والدفن الصحي الآمن، مع تطوير البنية التحتية والتشغيل والقيام ببعض الإجراءات لاستغلال الفرص الاستثمارية بالمنظومة بالتعاون مع الوزارات المعنية.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي، فيما يخص منظومة النظافة والجمع السكنى للقمامة، ودور الجمعيات الأهلية العاملة بالمنظومة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى إجراءات المحافظة لجذب شركات من القطاع الخاص فى مجال تدوير المخلفات الصلبة ومراجعة الخطط التنفيذية الحالية، لتحسين مستوي النظافة في شوارع المراكز والأحياء والمدن والقري من خلال المحليات والجمعيات الأهلية ومتعهدى الخدمة .

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلي أهمية تكامل كافة عناصر التشغيل للمنظومة والبنية التحتية، والفرص الاستثمارية علي أرض المحافظة، للوصول إلي منظومة ناجحة وفعالة ومستدامة لإدارة المخلفات، مشيراً إلي ضرورة إدخال القطاع غير الرسمي فى المنظومة، بالاضافة الى دور الجمعيات الأهلية ورفع كفاءة عملها فى المنظومة لأداء دورها بالصورة الجيدة، والاستفادة من كافة الفرص لتحسين دخل المحافظة من الموارد المالية، وإلغاء عقود الشركات ومتعهدي الخدمة غير الملتزمين، مؤكداً علي ضرورة وجود كوادر مؤهلة ومدربة لادارة منظومة النظافة والمخلفات في كافة مراحلها، مع دراسة توفير برامج تدريبية للعاملين بمنظومة المخلفات بالمحافظة، ووجه بضرورة توفير المحافظة للحافز المادي والمعنوي للعاملين لأداء المهام بالصورة المطلوبة .

واستعرض محافظ البحيرة، الجهود التي قامت بها المحافظة لتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات والمعدات والآلات المستخدمة في المنظومة، بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، كما تم بحث المتطلبات المستقبلية للمحافظة فيما يخص المدافن الصحية ومصانع التدوير وتحويل بعض المقالب الحالية إلى محطات الفرز الوسيطة وبعض الأفكار الخاصة بتحسين موارد المحافظة المالية .