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محافظ البحر الأحمر ووزير السياحة الصربية يناقشان فتح خطوط طيران جديدة

الخميس، 21 فبراير 2019 07:45 م
محافظ البحر الأحمر ووزير السياحة الصربية يناقشان فتح خطوط طيران جديدة لقاء محافظ البحر الأحمر مع الوزير الصربى
البحر الأحمر - عماد عرفة
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اجتمع اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم مع وزير السياحة الصربية ومديرة منظمة السياحة الصربية، على هامش فعاليات مؤتمر السياحة الدولى ببلجراد لمناقشة فتح خطوط طيران جديدة للمحافظة مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
 
كما بحث المحافظ مع وزير السياحة سبل زيادة أعداد السائحين الصرب وزيادة التبادل السياحى بين  مصر وصربيا فى الفترة المقبلة وتعزيز التعاون بين البلدين بالعمل على زيادة الرحلات للمحافظة ومضاعفة السائحين .
 
اكد وزير السياحة الصربي أنه سيتم العمل على المناقشات التى تناولها مع محافظ البحر الأحمر ، لافتا إلى ترحيبه الشديد لزيادة التعاون السياحى بين البلدين وخاصة البحر الأحمر ، لافتا إلى مارآه خلال جناح المحافظة بالمعرض والذى يشير إلى مدى إمكانيات ومقومات المحافظ السياحية .
 
 
 

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