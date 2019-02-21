محافظ الإسماعيلية يشكل لجان متخصصة لحصر وحدات الإسكان والأولى بالرعاية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، قرارا برقم 58 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لمراجعة جميع الوحدات السكنية الأولى بالرعاية بمدينة المستقبل، برئاسة رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل وعضوية كل من نائب رئيس لجنة لخدمات وعضو من إدارة التفتيش المالى والإداري بالمحافظة، وعضو من إدارة الشئون القانونية، وعضو من صندوق الإسكان الاقتصادي وعضو من مديرية الإسكان والمرافق، ومدير إدارة الإسكان بمركز ومدينة الاسماعيلية، ومسئول الإسكان بلجنة خدمات المستقبل، وعضو من قسم شرطة لجنة خدمات المستقبل، وتختص اللجنة المشكلة بمراجعة تخصيص جميع الوحدات السكنية الاولى بالرعاية و إعداد تقرير بذلك للعرض على المحافظ.

وفى نفس السياق صدر القرار رقم 60 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لحصر الوحدات السكنية التابعة لمشروع الإسكان الاقتصادى بنطاق مركز ومدينة التل الكبير برئاسة سكرتير مركز ومدينة التل الكبير وعضوية كل من مدير إدارة الإيرادات بالمركز والمدينة، ومسئول العقود بالمركز والمدينة ومندوب التفتيش المالى والإداري بالمحافظة، ومدير ادارة الشئون القانونية، وتختص اللجنة بحصر الوحدات السكنية التابعة لمشروع الإسكان الإقتصادى بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، وإعداد تقرير مفصل بحالتها وتحديد المقيمين بها وتحديد صفاتهم، وعرض مقترح بالإجراءات اللازمة حيال هذا الموضوع وإعداد تقرير خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

كما أعتمد المحافظ، قراري إعادة تشكيل مجلس ادارة كل من جمعية الصحابة، وجمعية السرور الزراعية لاستصلاح الأراضي التابعتين للمراقبة العامة للتعاون والتنمية، وذلك بالقرارين رقم 84 و85 لسنة 2019، وتضمن القرار تشكيل مجلس إدارة جمعية الصحابة التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي كل من محمد محمد حسانين، ومحمد إسماعيل منصور السيد، وسامي على إسماعيل، وعمر خضر سعد الله، وطارق عبد العزيز سعيد، وعبد العال صدقي السيد، وأسامة العوضي إبراهيم

كما تم إعادة تشكيل مجلس ادارة جمعية السرور التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي من كل من حسام السيد شرويد، وشرويد السيد سليم وصلاح رشاد أحمد، وحسين سمحان حسن وسامي إبراهيم حجازي وحاتم محمد نصحي الأتربي، ومحمود سميرعبد الله الزعفراني

ومن جانب أخر وافق محافظ الإسماعيلية على تخصيص قطعة أرض بمساحة 300 مترا مربعا فقط لا غير بناحية دريسة بأبو بلح بقرية نفيشة بمركز ومدينة الإسماعيلية لإنشاء محطة رفع صرف صحي تبرعا من المواطنين سمير صبحى مسيحة ومجدى منير مسيحة طبقا للكروكي المرفق وبالحدود والأبعاد الآتية على ان يكون الحد البحري بطول 15 متر جار أرض زراعية ملك المتبرع الأول والثاني، والحد القبلي بطول 15 متر جار أرض زراعية ملك المتبرع الأول والثاني، والحد الشرقي 20 متر جار أرض زراعية ملك المتبرع الأول والثاني، والحد الغربي بطول 20 م جار أرض زراعية بمساحة إجمالية 300 متر مربع، ويراعى عدم استخدام المساحة المخصصة فى المادة الاولى فى غير الغرض المخصص من أجله وفى حالة المخالفة تسحب الأرض فورا، ويعتبر التخصيص لاغيا.