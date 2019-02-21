محافظ أسيوط يفتتح معرض "أوكازيون أثاث دمياط" لبيع منتجات الأثاث بأسعار مخفضة

أسيوط - هيثم البدري

افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم معرض أوكازيون أثاث دمياط والذى تنظمه الغرفة التجارية المصرية بدمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية بأسيوط " شعبة منتجى وتجار الاثاث " بنادى جمعية الشبان المسيحية بمدينة أسيوط وذلك فى الفترة من 15 فبراير وحتى 15 مارس 2019 بمشاركة العشرات من شركات ومنتجى الاثاث بمختلف انواعه لبيع جميع المنتجات الخشبية بأسعار وتخفيضات كبيرة وذلك تنفيذاً لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى تنمية الصعيد .

بحضور المستشار محمد آبوسيف رئيس مجلس إدارة نادى قضاة أسيوط والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمهندس محمد الزينى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بدمياط والمهندس عمرو ابو العيون رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بأسيوط وعضو هيئة تنمية الصعيد ومحمد حلمى رئيس حى شرق أسيوط واعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بأسيوط ودمياط .

وتفقد المحافظ ومرافقوه اقسام المعرض ومنتجات الشركات العارضة ومنتجى وتجار الاثاث بمختلف انواعه مشيدا بجودة المنتجات واسعارها المتميزة والخصومات المقدمة للمواطنين طوال فترة المعرض مطالباً بتكرار المعرض بأماكن مختلفة بالمحافظة وان يكون طوال العام للوصول لاكبر عدد ممكن من المواطنين ولتخفيف العبء عنهم .

وقال محافظ أسيوط أنه تم تنظيم المعرض بالتعاون مع شعبة منتجى الآثاث بالغرفة التجارية بدمياط لتوفير المنتجات الخشبية من " غرف نوم واطفال وسفرة وانتريهات وصالونات ومنتجات خشبية متنوعة "بخامات وجودة عالية وبأسعار مخفضة للتناسب مع محدودى الدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم المنزلية من الآثاث باسعار مناسبة وتشجيعاً لمنتجى الاثاث والتجار لتسويق منتجاتهم .

وأكد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط آن تنظيم معارض الآثاث تأتى ضمن انشطة الغرفة التجارية بالمحافظة ولتنمية الحرف والصناعات المحلية وتوفير المنتجات للمواطنين باسعار مخفضة ولتشجيع الاستثمار واقامة المشروعات فى مختلف المجالات مشيدا بدعم الوزير المحافظ لانشطة الغرفة التجارية ولدعمه الكامل لتنمية المحافظة فى مختلف القطاعات .