video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 12:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط يفتتح معرض "أوكازيون أثاث دمياط" لبيع منتجات الأثاث بأسعار مخفضة

الخميس، 21 فبراير 2019 12:54 ص
محافظ أسيوط يفتتح معرض "أوكازيون أثاث دمياط" لبيع منتجات الأثاث بأسعار مخفضة
أسيوط - هيثم البدري
إضافة تعليق

افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم معرض أوكازيون أثاث دمياط والذى تنظمه الغرفة التجارية المصرية بدمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية بأسيوط " شعبة منتجى وتجار الاثاث " بنادى جمعية الشبان المسيحية بمدينة أسيوط وذلك فى الفترة من 15 فبراير وحتى 15 مارس 2019 بمشاركة العشرات من شركات ومنتجى الاثاث بمختلف انواعه لبيع جميع المنتجات الخشبية بأسعار وتخفيضات كبيرة وذلك تنفيذاً لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى تنمية الصعيد .

معرض أوكازيون أثاث دمياط (1)

بحضور المستشار محمد آبوسيف رئيس مجلس إدارة نادى قضاة أسيوط والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمهندس محمد الزينى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بدمياط والمهندس عمرو ابو العيون رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بأسيوط وعضو هيئة تنمية الصعيد ومحمد حلمى رئيس حى شرق أسيوط واعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بأسيوط ودمياط .

معرض أوكازيون أثاث دمياط (2)

وتفقد المحافظ ومرافقوه اقسام المعرض ومنتجات الشركات العارضة ومنتجى وتجار الاثاث بمختلف انواعه مشيدا بجودة المنتجات واسعارها المتميزة والخصومات المقدمة للمواطنين طوال فترة المعرض مطالباً بتكرار المعرض بأماكن مختلفة بالمحافظة وان يكون طوال العام للوصول لاكبر عدد ممكن من المواطنين ولتخفيف العبء عنهم .

معرض أوكازيون أثاث دمياط (3)

وقال محافظ أسيوط أنه تم تنظيم المعرض بالتعاون مع شعبة منتجى الآثاث بالغرفة التجارية بدمياط لتوفير المنتجات الخشبية من " غرف نوم واطفال وسفرة وانتريهات وصالونات ومنتجات خشبية متنوعة "بخامات وجودة عالية وبأسعار مخفضة للتناسب مع محدودى الدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم المنزلية من الآثاث باسعار مناسبة وتشجيعاً لمنتجى الاثاث والتجار لتسويق منتجاتهم .

معرض أوكازيون أثاث دمياط (4)

وأكد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط آن تنظيم معارض الآثاث تأتى ضمن انشطة الغرفة التجارية بالمحافظة ولتنمية الحرف والصناعات المحلية وتوفير المنتجات للمواطنين باسعار مخفضة ولتشجيع الاستثمار واقامة المشروعات فى مختلف المجالات مشيدا بدعم الوزير المحافظ لانشطة الغرفة التجارية ولدعمه الكامل لتنمية المحافظة فى مختلف القطاعات .

 

معرض أوكازيون أثاث دمياط (5)

 

معرض أوكازيون أثاث دمياط (6)

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسيوط: فتح منافذ متحركة وثابتة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

الغرفة التجارية

اخبار مصر




لا تفوتك
السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية

السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية

بيان للمتحدث العسكرى: القضاء على 8 إرهابيين واستهداف 7بؤر إرهابية بشمال سيناء.. فيديو

بيان للمتحدث العسكرى: القضاء على 8 إرهابيين واستهداف 7بؤر إرهابية بشمال سيناء.. فيديو

وزير المالية لـ"اليوم السابع": 4 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية تصل مصر خلال أسبوع.. وتدخل حساب الخزانة العامة فى البنك المركزى.. محمد معيط: 400 مستثمر اكتتبوا فى الطرح وسط ثقة كبيرة باقتصاد مصر والإصلاحات

وزير المالية لـ"اليوم السابع": 4 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية تصل مصر خلال أسبوع.. وتدخل حساب الخزانة العامة فى البنك المركزى.. محمد معيط: 400 مستثمر اكتتبوا فى الطرح وسط ثقة كبيرة باقتصاد مصر والإصلاحات

تراب الوطن حرام على العائدين من داعش .. باحثون ونواب يرفضون عودة الدواعش لبلادهم: لا يمكن التعامل مع من قتل وسفك الدم وفجر.. ومقترح باحتجاز عناصر التنظيم الإرهابى داخل مراكز الإيواء وعلاجهم نفسيا

تراب الوطن حرام على العائدين من داعش .. باحثون ونواب يرفضون عودة الدواعش لبلادهم: لا يمكن التعامل مع من قتل وسفك الدم وفجر.. ومقترح باحتجاز عناصر التنظيم الإرهابى داخل مراكز الإيواء وعلاجهم نفسيا

السياحة: تسجيل أسماء المواطنين على بوابة الحج الموحدة خلال ساعات

السياحة: تسجيل أسماء المواطنين على بوابة الحج الموحدة خلال ساعات

إندونيسية تجتاح انستجرام بسبب أكل الصابون.. وتؤكد: اتوحمت عليه وأنا حامل..فيديو

إندونيسية تجتاح انستجرام بسبب أكل الصابون.. وتؤكد: اتوحمت عليه وأنا حامل..فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة