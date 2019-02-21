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الخميس، 21 فبراير 2019 02:44 م
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مجازاة 50 طبيبًا متغيبًا بمستشفى بالشرقية.. وإزالة تعديات على الأراضى

الخميس، 21 فبراير 2019 02:08 م
مجازاة 50 طبيبًا متغيبًا بمستشفى بالشرقية.. وإزالة تعديات على الأراضى محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية مجازاة 50 طبيب وفني وإداري بالإدارة الصحية بديرب نجم التابعة لمديرية الشئون الصحية  بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عير قانوني، وذلك بعد مرور لجنة من المتابعة ورصدت غياب المجازين  .

وفى سياق آخر، شدد محافظ الشرقية، علي استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة وإزالتها فى المهد بالتنسيق مع قوات الأمن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

فى هذا الاطار قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بتنفيذ إزالة لعدد 4 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 875 متراً تابعة للوحدات المحلية (بقصاصين الشرق وشهداء بحر البقر) 2 عبارة عن ردم حصيرة خرسانية ومبانى بالدبش الأبيض وتم مساواة المخالفة فى المهد.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ إزالة لعدد 5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بقرى (المنشية– العدلية– كفر أكياد– قهلة الجبلة ) بمساحة 565 متراً، وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بإزالة 3 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعة للوحدة المحلية (البيروم– السماعنة ) على مساحة 3 قيراط و12 سهم وتم إزالة المخالفات فى المهد .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بوقف أعمال حالة بناء مخالف على الأراضى الزراعية بعزبة البيه وحالة أخرى تابعة للوحدة المحلية بنبتيت، وتم التحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بتنفيذ إزالة بقرى (العدوة– شرشيمة- ابو حطب) على مساحة 600 متر عبارة عن سملات خرسانية وحوائط وحفر مجهزة لعمل حصيره خرسانية وحوائط بالطوب الأحمر.


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