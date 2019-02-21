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مبعوث أممى: اتفاقية السلام فى أفريقيا الوسطى "نقطة محورية"

الخميس، 21 فبراير 2019 08:28 م
مبعوث أممى: اتفاقية السلام فى أفريقيا الوسطى "نقطة محورية" مجلس الأمن الدولى
أ ش أ
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قال مبعوث الأمم المتحدة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى بارفيت أونانجا - أنيانجا إن اتفاقية السلام المبرمة مطلع الشهر الجارى بين الحكومة والعديد من الجماعات المتمردة يمكن أن تشكل "نقطة محورية" فى مسيرة البلاد.
ونقلت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية عن أنيانجا تحذيره - أمام مجلس الأمن الدولى اليوم /الخميس/ - من أنه على الرغم من توقيع أول اتفاقية بين الحكومة و14 جماعة متمردة عن طريق المفاوضات المباشرة، وهو ما يدعو لـ "السرور" إلا أنه "ينبغى لنا أن نكون يقظين لأن الموقف لا يزال خطيراً".
وأضاف المبعوث الأممى أن "الاختبار الحقيقى" سيكون هو التنفيذ الكامل للاتفاقية، داعياً كل الأحزاب إلى احترام التزاماتها والانخراط في الحوار.


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