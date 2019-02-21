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مباحث كرداسة تسعى لكشف ملابسات مقتل فتاة عثر على جثتها بطريق المريوطية

الخميس، 21 فبراير 2019 06:00 ص
مباحث كرداسة تسعى لكشف ملابسات مقتل فتاة عثر على جثتها بطريق المريوطية جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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يواصل رجال مباحث شرطة كرداسة التحرى لكشف ملابسات مقتل فتاة عثر الأهالى على جثتها بجانب الطريق فى المريوطية دائرة القسم.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة التى طلبت تحريات الأجهزة الأمنية، بشأن العثور على جثة فتاة ترتدى ملابس مدرسية للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها، وكانت النيابة العامة انتقلت لمناظرة الجثة وتم نقلها إلى المستشفى، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرة.

 

تلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة مجهولة ملقاة بطريق المريوطية، و انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لفتاة ترتدى ملابس مدرسية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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