مباحث المرور بسوهاج تضبط 3 سيارات بحوزة مسن مبلغ بسرقتها من أسيوط

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط إدارة مباحث المرور بسوهاج برئاسة العميد مصطفى إبراهيم مدير الإدارة، من إلقاء القبض علي مسن بحوزته ٣ سيارات مبلغ بسرقتها وتحمل لوحات معدنية مصطنعة وذلك عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات لضباط مباحث إدارة مرور سوهاج مفادها قيام كمال ص ع ا 68 سنة بالمعاش ويقيم دائرة مركز سوهاج والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه، في "قضيتى آخرها القضية مستأنف مركز سوهاج تعد حبس شهر وكفالة 50 جنيه، بحيازة " 3 " سيارات تحمل لوحات معدنية مصطنعة ويشتبه أن تكون مبلغ بسرقتها.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط السيارات سيارة " ميكروباص " أتوبيس خاص سوهاج، وسيارة ميكروباص " أجرة سوهاج، والسيارة وسيارة " بيك أب " نقل سوهاج.وبالكشف عن السيارات تبين أن الأولي ماركة تويوتا تحمل شاسيه مطموس الأرقام و لها لوحات معدنية أجرة أسيوط ومبلغ بسرقتها في المحضر أبو تيج لسنة 2018 عن بلاغ عبد الرازق ع م ن بتاريخ 17/1/2018، والثانية ماركة هيونداي وغير مسجل لها أية بيانات، "مجهولة المصدر" ، والثالثة ماركة دايهاتسون بيك أب "محلي" موتور مطموس الأرقام وغير مسجل لها أية بيانات "مجهولة المصدر".

وبمواجهة المتهم قرر بأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص " لا يعلمه "، تم التحفظ علي السيارات، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.