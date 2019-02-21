مباحث الجيزة: رصاصة من بندقية آلية أنهت حياة عامل عثر على جثته بمقابر أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة هوية الشخص الذى تم العثور على جثته بمحيط مقابر مدينة 6 أكتوبر، مصابا بطلق نارى، حيث تبين أنه عامل، وكشفت مناظرة جثة الضحية، أنه مصاب بطلق نارى من سلاح الى.

وعثر رجال المباحث على دراجة بخارية ملك المجنى عليه، بمحيط العثور على الجثة، لتأمر النيابة بتشريح الجثة، وتصرح بدفنها، وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وبدأ رجال المباحث فى فحص علاقات وخلافات القتيل، والاستماع لأقوال أفراد اسرته، للتوصل للدافع وراء ارتكاب الجريمة، وهوية مرتكبها.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بمقابر مدينة 6 أكتوبر.

فانتقل العقيد فوزى عامر مفتش المباحث الجنائية، والمقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة أحد الأشخاص، مصابا بطلق نارى.

وشكل العميد عاصم ابو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر فريق بحث لكشف غموض الحادث، وضبط مرتكب الجريمة، كما انتقل فريق من النيابة لمناظرة جثة المجنى عليه، وعاين الرائدان أحمد عبد العزيز ومحمد طامو خبيرى الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة، وجمع الأدلة حول الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.