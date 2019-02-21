ما هو تأثير توزيع أرباح فودافون على نتائج أعمال المصرية للاتصالات؟..خبير يجيب

كتبت هبة السيد

تتعدد مزايا حصول الشركة المصرية للاتصالات على نسبة كبيرة من أرباحها المحتجزة لدى شركة فودافون مصر، سواء على مستوى العلاقة بين الشركتين أو النتائج المالية للمصرية، والتى من المنتظر الإعلان عنها اليوم الخميس قبل بدء جلسة التداول بكل من بورصتى مصر ولندن.

وأعلن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، الإثنين الماضى، عن توقيع الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية للحصول على أرباحها المحتجزة من شركة فودافون، حيث ستسدد الأخيرة بموجب الاتفاق نحو 5.5 مليار جنيه، للشركة المصرية للاتصالات، تمثل 82% فى الأرباح المودعة لدى فودافون، على أن يتم صرف مبلغ 4.8 مليار جنيه من الأرباح فى مارس المقبل، ومبلغ 0.7 مليار جنيه فى يونيو 2020.

وفى هذا الإطار، قال أحمد عادل نائب البحوث لقطاع الاتصالات بشركة بلتون المالية القابضة، إن موافقة شركة فودافون على صرف نسبة 82% من الأرباح المحتجزة للشركة المصرية للاتصالات له عدة مزايا إيجابية، سواء على المستوى الاستراتيجى إذ يظهر تماسك العلاقة بين إدارة الشركتين، وأن هناك تفاهم بين الطرفين، مما يعنى عدم نية المصرية للاتصالات التخارج من حصتها بفودافون مصر على المديين القصير والمتوسط بعد حصولها على نسبة كبيرة من أرباحها المحتجزة مما يساهم فى زيادة السيولة النقدية بها.

وأضاف عادل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أما على مستوى التشغيلى للشركة المصرية للاتصالات، فأنها سوف تستفيد من أولا الاحتفاظ بحصتها بفودافون، والتى تمثل أرباحها أكثر من 30-35% من صافى أرباح المصرية، وثانيا توفير سيولة نقدية بقيمة 5.5 مليار جنيه للمصرية للاتصالات يساعدها على سداد جميع القروض بالجنيه لخفض التكاليف التمويلية وزيادة ربحية الشركة، مقارنة بالتسهيلات المقومة بالدولار خاصة وأن المصرية لديها عائد دولارى.

وعن نتائج هذه الأرباح على نتائج أعمال المصرية للاتصالات لعام 2018، أوضح أن صرف الأرباح المحتجزة من فودافون سيرفع الأعباء عن التدفقات النقدية من النشاط الأساسى للمصرية، وهو ما يسمح بزيادة التوزيعات النقدية للمساهمين خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة غدا الخميس، مقارنة بما تم اعتماده العام السابق، خاصة وأن الشركة نجحت فى زيادة إيراداتها خلال عام 2018 من بيع 1.6 مليار جنيه من بيع سعات من الكابلات، بالإضافة إلى إيرادات مشروع توصيل الكابلات للمدارس.

أما عن تأثير توقيع اتفاقية البنية التحتية بين شركتى المصرية للاتصالات وفودافون، قال إن توقيع الاتفاقية مفيد للطرفين، إذ نجحت شركة فودافون فى الوصول إلى اتفاقية للبنية التحتية بأسعار محددة لمدة 10 سنوات، فى مقابل فأن الاتفاقيات المماثلة عادة تتراوح بين 3-5 سنوات، وبالنسبة للمصرية للاتصالات استفادة من ضمان تدفقات نقدية من تلك الخدمات مع مستخدم كبير لمدة 10 سنوات، وعدم دخولها فى استثمار بناء شبكتها –حال الحصول على الرخصة- والاعتماد عليها.

وحققت الشركة المصرية أرباحاً بلغت 3.51 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 3.48 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وتستهدف الشركة المصرية للاتصالات بموازنة 2019 تحقيق نمو الإيرادات بنسبة أحادية متوسطة إلى مرتفعة (نسبة ثنائية متوسطة) بعد تحييد أثر صفقة مينا كابل، كما تستهدف الشركة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات فى منتصف أواخر العشرينات (أى أعلى من 25%).