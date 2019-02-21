video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 03:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات عن التابلت والامتحانات.. تعرف عليها

الخميس، 21 فبراير 2019 03:30 ص
لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات عن التابلت والامتحانات.. تعرف عليها طلاب الثانوية ـ أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى، فيما تساءل بعض الطلاب عن آلية الامتحان والتصحيح.. "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات أبرز الضوابط عن التابلت والامتحانات المقبلة.

 

1ـ المركز القومى للامتحانات يضع الامتحانات وتأليف بنوك الأسئلة.

2ـ التصحيح لن يكون بإجابات نموذجية محددة.

3ـ تطبيق تجربة التصحيح فى مارس مع متابعة مستوى جودتها، لتصل إلى أفضل مستوى لها فى مايو.

4ـ أسئلة الامتحان التجريبى الثانى يعقد فى مارس المقبل.

5ـ أسئلة الامتحان التجريبى الثانى سوف يراعى مطالب الطلاب التى ظهرت فى الامتحان التجريبى الأول.

6ـ الأسئلة سوف تناسب الوقت المحدد للامتحان وأيضًا طبيعة الاختبار الإلكترونى.

7ـ تصحيح الأسئلة سوف يعتمد فى جزء منه على الطريقة الإلكترونية من خلال متخصصين.

8ـ سعر التابلت 5 آلاف جنيه وسوف يتم تصنيعه فى مصر خلال الفترة المقبلة.

9ـ غلق الثغرات التى ظهرت فى أجهزة التابلت وتمكن الطلاب من الدخول على "فيس بوك".

10ـ هناك آلية تحكم مركزية فى جميع الخطوات التى تتم خلال الامتحانات أو المناهج الدراسية، كما أن السبورات الذكية لا تقبل أى فيروسات أو فلاشات خارجية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم تطلق البرنامج التوعوى حول مفاهيم الدمج للقيادات التعليمية

شاهد فى دقيقة..8 معلومات عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

"التعليم" تؤكد: طلاب الثانوية العامة بدأوا كتابة الاستمارة الورقية فى المدارس.. والانتهاء منها 26 مارس المقبل.. تجهيز أرقام الجلوس عقب غلق الاستمارة.. ومصادر: عرض مقترح جدول الامتحانات على الطلاب الأسبوع المقبل

التربية والتعليم

التابلت

الامتحان الالكترونى

اخبار اليوم

اخبار مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

شاهد..حتى لا ننسى.. قتلة النائب العام.. الهارب يحيى موسى كلمة السر فى العملية

شاهد..حتى لا ننسى.. قتلة النائب العام.. الهارب يحيى موسى كلمة السر فى العملية

السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية

السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية

بيان للمتحدث العسكرى: القضاء على 8 إرهابيين واستهداف 7بؤر إرهابية بشمال سيناء.. فيديو

بيان للمتحدث العسكرى: القضاء على 8 إرهابيين واستهداف 7بؤر إرهابية بشمال سيناء.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة